09.02 12:55 MIGnews.com

В Германии арестовали двух салафитов, планировавших атаки

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В Германии полиция арестовала двух мужчин во время серии рейдов в четверг, 9 февраля. Правоохранительные органы заявили, что задержанные члены Салафистской группы, которые планировали совершить атаки.Сообщается, что полиция провела рейды в 19-ти разных местах, после того, как получила информацию о "возможно готовящемся теракте" в стране, организованного радикальными исламистами. Подозреваемыми являются 27-летний алжирец и 23-летний выходец из Нигерии.Отметим, что задержанные являются ультраконсервативными исламистами-салафитами.