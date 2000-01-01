В Германии арестовали двух салафитов, планировавших атаки
В Германии полиция арестовала двух мужчин во время серии рейдов в четверг, 9 февраля. Правоохранительные органы заявили, что задержанные члены Салафистской группы, которые планировали совершить атаки.
Сообщается, что полиция провела рейды в 19-ти разных местах, после того, как получила информацию о "возможно готовящемся теракте" в стране, организованного радикальными исламистами. Подозреваемыми являются 27-летний алжирец и 23-летний выходец из Нигерии.
Отметим, что задержанные являются ультраконсервативными исламистами-салафитами.