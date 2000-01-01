Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Германии арестовали двух салафитов, планировавших атаки | Фото: Thinkstock09.02 12:55   MIGnews.com

В Германии арестовали двух салафитов, планировавших атаки

В Германии полиция арестовала двух мужчин во время серии рейдов в четверг, 9 февраля. Правоохранительные органы заявили, что задержанные члены Салафистской группы, которые планировали совершить атаки.

Сообщается, что полиция провела рейды в 19-ти разных местах, после того, как получила информацию о "возможно готовящемся теракте" в стране, организованного радикальными исламистами. Подозреваемыми являются 27-летний алжирец и 23-летний выходец из Нигерии.

Отметим, что задержанные являются ультраконсервативными исламистами-салафитами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:27
В США уборщик за год зарабатывает более $230 тысяч
13:12
Charlie Hebdo изобразил Меркель с отрезанной головой в руке
12:54
Взрыв на французской ядерной электростанции
12:26
Нетаниягу вызвал на ковер посла Бельгии в Израиле
11:55
США: сторонник ISIS приговорен к 30 годам заключения
11:21
Канада "обеспокоена" законом об урегулировании
10:51
Путин упрекнул СМИ ЕС в манипуляции общественным мнением
10:33
Шестимесячный ребенок погиб во время пожара в Тель-Шева
10:23
Хаменеи – Трампу: Ни один враг не сможет парализовать Иран
10:05
Израиль импортирует песок с Родоса для укрепления побережья
09:55
США: кандидат в Верховный суд подверг Трампа критике
09:29
Израиль подорвал возможности ХАМАСа создавать тоннели
09:17
Управляющая New Israel Fund задержана в аэропорту Бен-Гурион
09:10
Умер экс-вратарь сборной СССР по футболу Виктор Чанов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus