09.02 11:55 MIGnews.com

США: сторонник ISIS приговорен к 30 годам заключения

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Суд в США приговорил жителя штата Аризона Абдула Малика Абдула Карима к 30 годам тюрьмы за помощь в организации нападения на мероприятие, посвященное карикатурам на пророка Мухаммеда.Его признали виновным в поддержке террористической организации "Исламское Государство" и транспортировке огнестрельного оружия из одного штата в другой.Атака была совершена в 2015 года в Техасе, отмечает телеканал Fox News.Два года назад двое вооруженных людей совершили нападение в городе Гарленд, пригороде Далласа. Террористы открыли огонь во время конференции, организованной критиками ислама. В результате инцидента был ранен один охранник.Позже злоумышленники были ликвидированы полицией.