США: сторонник ISIS приговорен к 30 годам заключения
Суд в США приговорил жителя штата Аризона Абдула Малика Абдула Карима к 30 годам тюрьмы за помощь в организации нападения на мероприятие, посвященное карикатурам на пророка Мухаммеда.
Его признали виновным в поддержке террористической организации "Исламское Государство" и транспортировке огнестрельного оружия из одного штата в другой.
Атака была совершена в 2015 года в Техасе, отмечает телеканал Fox News.
Два года назад двое вооруженных людей совершили нападение в городе Гарленд, пригороде Далласа. Террористы открыли огонь во время конференции, организованной критиками ислама. В результате инцидента был ранен один охранник.