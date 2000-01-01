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США: сторонник ISIS приговорен к 30 годам заключения | Фото: Thinkstock09.02 11:55   MIGnews.com

США: сторонник ISIS приговорен к 30 годам заключения

Суд в США приговорил жителя штата Аризона Абдула Малика Абдула Карима к 30 годам тюрьмы за помощь в организации нападения на мероприятие, посвященное карикатурам на пророка Мухаммеда.

Его признали виновным в поддержке террористической организации "Исламское Государство" и транспортировке огнестрельного оружия из одного штата в другой.

Атака была совершена в 2015 года в Техасе, отмечает телеканал Fox News.

Два года назад двое вооруженных людей совершили нападение в городе Гарленд, пригороде Далласа. Террористы открыли огонь во время конференции, организованной критиками ислама. В результате инцидента был ранен один охранник.

Позже злоумышленники были ликвидированы полицией.
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