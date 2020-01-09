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Потоп в Рош Ха Аин и Ашдоде, Кинерет поднялся на 23 см 09.01 09:25   MIGnews.com

Потоп в Рош Ха Аин и Ашдоде, Кинерет поднялся на 23 см

Израильские метеорологи сообщают о том, что уровень озера Кинерет за сутки поднялся на 23 см. Речь идет о четверти всего прироста с начала зимнего периода. Сегодня уровень Кинерета - 211,1 метров. На горе Хермон продолжается снегопад. Курорт закрыт для туристов.

В Рош Ха Аин река Раба вышла из берегов. Затоплены несколько домов, машины утонули в гигантских лужах. На протяжении ночи спасатели и пожарные оказывали помощь жителям города. Никто не пострадал.



В районе Ашдода река Лахиш вышла из берегов. Водой реки залило город. Ряд улиц города перекрыт.









Уровень воды в затопленных частях Нагарии несколько упал, но по всему городу остались громадные лужи, виден большой ущерб, причиненный наводнением. Все муниципальные службы Нагарии не работают, занятия в школах отменены.

Ночью около 50 мм осадков выпало в районе Негба, близ Ашкелона. В Ашкелоне выпало 70 мм осадков, в Тель-Авиве - 34 мм, на озере Кинерет - 51 мм.


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