09.01 09:25 MIGnews.com

Потоп в Рош Ха Аин и Ашдоде, Кинерет поднялся на 23 см

כבאות והצלה: ראש העין – לוחמי האש מהיחידה לחילוצים מיוח… – חדשות MivzakLive https://t.co/eeRmLwI4EP pic.twitter.com/axHK5WiNvX — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) January 9, 2020

במושב גבעתי שליד אשדוד חולצה משפחה מביתה שהוצף, בסיוע כוחות כיבוי והצלה@pozailov1 (צילום: דוברות כיבוי והצלה) pic.twitter.com/IbXxRW9TOl — כאן חדשות (@kann_news) January 9, 2020

הזרימה בנחל לכיש באשדוד שגרמה לחסימת צומת בעיר@pozailov1 (צילום: שמואל דוד) pic.twitter.com/woAs4WcbRk — כאן חדשות (@kann_news) January 9, 2020

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Израильские метеорологи сообщают о том, что уровень озера Кинерет за сутки поднялся на 23 см. Речь идет о четверти всего прироста с начала зимнего периода. Сегодня уровень Кинерета - 211,1 метров. На горе Хермон продолжается снегопад. Курорт закрыт для туристов.В Рош Ха Аин река Раба вышла из берегов. Затоплены несколько домов, машины утонули в гигантских лужах. На протяжении ночи спасатели и пожарные оказывали помощь жителям города. Никто не пострадал.В районе Ашдода река Лахиш вышла из берегов. Водой реки залило город. Ряд улиц города перекрыт.Уровень воды в затопленных частях Нагарии несколько упал, но по всему городу остались громадные лужи, виден большой ущерб, причиненный наводнением. Все муниципальные службы Нагарии не работают, занятия в школах отменены.Ночью около 50 мм осадков выпало в районе Негба, близ Ашкелона. В Ашкелоне выпало 70 мм осадков, в Тель-Авиве - 34 мм, на озере Кинерет - 51 мм.