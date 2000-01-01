09.01 15:43 MIGnews.com

МО РФ вооружат новенькими "Удавами"

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Полсотни новейших пистолетных комплексов "Удав" поступят на вооружение в министерство обороны России в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Партия из 50 девятимиллиметровых пистолетов будет передана в подразделения Минобороны предприятием-изготовителем ЦНИИТочмаш госкорпорации "Ростех"."В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.