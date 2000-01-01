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CAO.IRI: Boeing 737 загорелся в воздухе 09.01 09:22   MIGnews.com

Иранские следователи: Boeing 737 загорелся в воздухе

В первоначальном расследовании авиакатастрофы Boeing 737 под Тегераном, которое проводит Организация гражданской авиации Ирана (CAO.IRI), сказано, что самолет загорелся в воздухе.

Огонь распространялся по его фюзеляжу.

В свою очередь взрыв произошел уже после столкновения с землей. При этом пилоты развернули самолет после такого, как заметили неисправность – они пытались вернуться в аэропорт, пишет FT.

Кроме того, экипаж не сообщал ни о каких необычных обстоятельствах полета.


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