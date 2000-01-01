09.01 09:22 MIGnews.com
Иранские следователи: Boeing 737 загорелся в воздухе
В первоначальном расследовании авиакатастрофы Boeing 737
под Тегераном, которое проводит Организация гражданской авиации Ирана (CAO.IRI), сказано, что самолет загорелся в воздухе.
Огонь распространялся по его фюзеляжу.
В свою очередь взрыв произошел уже после столкновения с землей. При этом пилоты развернули самолет после такого, как заметили неисправность – они пытались вернуться в аэропорт, пишет FT
.
Кроме того, экипаж не сообщал ни о каких необычных обстоятельствах полета.
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