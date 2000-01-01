09.01 08:39 MIGnews.com

В Акко, Нагарии , Шломи отменены занятия в школах

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В ряде городов и населенных пунктов севера Израиля отменены занятия в школах.Занятия отменены в Акко, Нагарии, Шломи, Маалот и на территории местных советов Ашер м Маале Йосеф. В общей сложности 40 тысяч учеников не пошли сегодня в школу.Также отменены занятия в Колледже Западной Галилее.Министерство образования объявило, что экзамены по Торе в указанных районах будут перенесены на более поздний срок.