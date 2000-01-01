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Надвигающийся шторм: В центре может выпасть 150 мм осадков 09.01 07:25   MIGnews.com

Надвигающийся шторм: В центре может выпасть 150 мм осадков

12-й канал израильского ТВ предупреждает о том, что в ближайшие часы на центр страны может обрушиться сильнейший шторм. Метеорологи предсказывают, что за считанные часы может выпасть до 150 мм-200 мм.

За минувшие сутки уровень озера Кинерет поднялся на 21 см.

На улице Каплан в Тель-Авиве  в результате дождя обрушилась терраса первого этажа одного из зданий. В настоящий момент все дороги в районе тель-Авива открыты для движения, но полиция призывает “не брать на себя риски”.

В Хайфе и Нагарии со вчерашнего дня выпало 120 мм осадков, в Галилее и на Голанских высотах - 60-80 мм.

В настоящий момент ряд дорог на севере Израиля - в районе Хайфы, Рош-Пина, Хореш, Нагарии и Бейт-Шеан блокированы из-за наводнений.


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