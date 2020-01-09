09.01 23:44 MIGnews.com

Трамп и Джонсон косвенно подтвердили версию с ракетой

JUST IN: President Trump on Ukrainian plane crash: "I have my suspicions... It's a tragic thing when I see that, it's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side." https://t.co/XFrqZJEPns pic.twitter.com/pm4npge5xV — CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 9, 2020

Here is full statement from Britain’s PM @BorisJohnson on #Flight752. He says there needs to be a “full, transparent investigation” pic.twitter.com/5Lb3T09Ox8 — Deborah Haynes (@haynesdeborah) January 9, 2020

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сомневается в том, что Boeing компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение из-за технической неисправности.Соответствующее заявление он сделал в Белом доме 9 января."У меня есть подозрение… Кто-то говорит, это была неисправность оборудования, но я лично считаю, что об этом даже речи быть не может. Он (самолет) летел над довольно опасным районом", – подчеркнул Трамп.Он посоветовал дождаться результатов экспертизы "черных ящиков" и выразил надежду, что Тегеран отдаст их компании Boeing или хотя бы какой-либо стране."Мне кажется, что произошло нечто очень ужасное", – подчеркнул американский лидер.В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что в сети появилось много информации о сбитии иранской ракетой класса "земля-воздух" украинского лайнера."Есть доказательства того, что украинский рейс был сбит ракетой сил Ирана. Это вполне могло быть непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами. Теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование", – подчеркнул он.