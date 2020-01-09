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Трамп и Джонсон косвенно подтвердили версию с ракетой | Фото:09.01 23:44   MIGnews.com

Трамп и Джонсон косвенно подтвердили версию с ракетой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сомневается в том, что Boeing компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение из-за технической неисправности.

Соответствующее заявление он сделал в Белом доме 9 января.

"У меня есть подозрение… Кто-то говорит, это была неисправность оборудования, но я лично считаю, что об этом даже речи быть не может. Он (самолет) летел над довольно опасным районом", – подчеркнул Трамп.



Он посоветовал дождаться результатов экспертизы "черных ящиков" и выразил надежду, что Тегеран отдаст их компании Boeing или хотя бы какой-либо стране.

"Мне кажется, что произошло нечто очень ужасное", – подчеркнул американский лидер.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что в сети появилось много информации о сбитии иранской ракетой класса "земля-воздух" украинского лайнера.

"Есть доказательства того, что украинский рейс был сбит ракетой сил Ирана. Это вполне могло быть непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами. Теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование", – подчеркнул он.




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