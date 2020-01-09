Трамп и Джонсон косвенно подтвердили версию с ракетой
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сомневается в том, что Boeing компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение из-за технической неисправности.
Соответствующее заявление он сделал в Белом доме 9 января.
"У меня есть подозрение… Кто-то говорит, это была неисправность оборудования, но я лично считаю, что об этом даже речи быть не может. Он (самолет) летел над довольно опасным районом", – подчеркнул Трамп.
Он посоветовал дождаться результатов экспертизы "черных ящиков" и выразил надежду, что Тегеран отдаст их компании Boeing или хотя бы какой-либо стране.
"Мне кажется, что произошло нечто очень ужасное", – подчеркнул американский лидер.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что в сети появилось много информации о сбитии иранской ракетой класса "земля-воздух" украинского лайнера.
"Есть доказательства того, что украинский рейс был сбит ракетой сил Ирана. Это вполне могло быть непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами. Теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование", – подчеркнул он.