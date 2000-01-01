09.01 23:09 MIGnews.com

Официально: Трюдо объявил, что Иран сбил украинский Boeing

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пассажирский самолет "Международные авиалинии Украины" под Тегераном сбила иранская ракета, о чем свидетельствуют данные разведки.Об этом он заявил на брифинге вечером, 9 января. Отметим, что Трюдо стал первым официальным лицом, поддержавшим версию о том, что авиалайнер был сбит в небе над Тегераном ракетой иранских ПВО."У нас есть данные разведки: как канадской, так и союзников, которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", – сказал Трюдо.По его словам, это могло произойти неумышленно. Однако канадский премьер отметил, что специалисты его страны работают с украинскими коллегами и хотят привлечь экспертов к расследованию."Семьи погибших хотят ответов. Я хочу ответов. Поэтому важно провести тщательное и полное расследование, чтобы сделать окончательные выводы", – подчеркнул он.Трюдо также добавил, что сообщил об этих данных президенту Украины Владимиру Зеленскому."Я рассказал Зеленскому о причинах, почему мы так настроены провести полное и всестороннее расследование. Он заверил меня, что Канада, как хороший друг Украины, будет вовлечена в расследование этой трагедии", – подчеркнул он.