10.01 03:39 MIGnews.com

В Белоруссии труп гостя просидел за столом несколько дней

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В Белоруссии труп гостя просидел несколько дней за новогодним столом.В милицию обратилась жительница деревни, которая заявила, что ее супруг несколько дней не появлялся дома. Оказывается, мужчина был в гостях у своего односельчанина-ремесленника.Хозяин дома поссорился с гостем и ударил того поленом по голове и продолжил выпивать.Мужчина признался о догадках, что с гостем не все в порядке, но это не мешало продолжать застолье.В отношении подозреваемого, хозяина дома 1966 года рождения, открыто уголовное производство.