Разведка США: украинский Боинг сбил Иран зенитной ракетой
Украинский самолет, потерпевший крушение возле аэропорта Тегерана рано утром в среду, 8 января, был сбит зенитной ракетой.
Об этом сообщил Newsweek представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки.
CBS News сообщает, что официальные лица США "уверены", что украинский самолет, потерпевший крушение на этой неделе под Тегераном, был сбит Ираном.
Американская разведка обнаружила спутниковые сигналы двух иранских ракет, вероятно SA-15, после чего последовал инфракрасный всплеск взрыва, сообщает сайт США. До этого он обнаруживал сигналы включения радара.
Первоначальный отчет о крушении, опубликованном Ираном в четверг, показал, что самолет загорелся до того, как упал на землю. Причиной была названа техническая неисправность.
Ранее сообщалось, что иранцы опубликовали фотографии, на которых предположительно изображен фрагмент головки самонаведения зенитной управляемой ракеты 9M331.
Пользователи предположили, что это остатки снаряда, который мог сбить украинский Boeing компании "Международные авиалинии Украины" над Тегераном.