09.01 18:28 MIGnews.com

Дожди на севере Израиля побили 50-летний рекорд

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильская метеорологическая служба (IMS) сообщает, что недавние проливные дожди в северном Израиле побили 50-летний рекорд количества осадков за две недели.Сообщается, что в Западной и Верхней Галилее выпало более 400 миллиметров дождя, что вызвало сильные наводнения в прибрежных городах Хайфа и Нагария. Некоторые метеорологические станции сообщают о более чем 450 миллиметров.Подобное количество осадков были замечены только дважды с момента начала измерений 80 лет назад - в декабре 1951 г. и в январе 1969 г.Дожди в первые девять дней января превысили средний показатель за весь месяц.