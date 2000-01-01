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Дожди на севере Израиля побили 50-летний рекорд | Фото:09.01 18:28   MIGnews.com

Дожди на севере Израиля побили 50-летний рекорд

Израильская метеорологическая служба (IMS) сообщает, что недавние проливные дожди в северном Израиле побили 50-летний рекорд количества осадков за две недели.

Сообщается, что в Западной и Верхней Галилее выпало более 400 миллиметров дождя, что вызвало сильные наводнения в прибрежных городах Хайфа и Нагария. Некоторые метеорологические станции сообщают о более чем 450 миллиметров.

Подобное количество осадков были замечены только дважды с момента начала измерений 80 лет назад - в декабре 1951 г. и в январе 1969 г.

Дожди в первые девять дней января превысили средний показатель за весь месяц.


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