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Голливудский актер спас человека в Карибском море 09.01 18:54   MIGnews.com

Голливудский актер спас человека в Карибском море

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас человека в Карибском море.

Известно, что один из членов экипажа судна будучи пьяным выпал за борт у острова Сен-Мартен. Капитан корабля отправил экстренный сигнал о помощи в поисках матроса.

Единственным судном, которое находилось в регионе поиска, оказалась яхта Ди Каприо. Актер решил незамедлительно прервать свой вояж и начать поиски потерпевшего.

Матроса нашли у острова Саба. Он пробыл за бортом около 11 часов, от чего был сильно обезвожен. На яхте моряку дали одежду, накормили и затем передали береговой охране.

Издание отмечает, что яхта Ди Каприо была единственным шансом на спасение этого матроса.


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