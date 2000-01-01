09.01 18:54 MIGnews.com
Голливудский актер спас человека в Карибском море
Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас человека в Карибском море.
Известно, что один из членов экипажа судна будучи пьяным выпал за борт у острова Сен-Мартен. Капитан корабля отправил экстренный сигнал о помощи в поисках матроса.
Единственным судном, которое находилось в регионе поиска, оказалась яхта Ди Каприо. Актер решил незамедлительно прервать свой вояж и начать поиски потерпевшего.
Матроса нашли у острова Саба. Он пробыл за бортом около 11 часов, от чего был сильно обезвожен. На яхте моряку дали одежду, накормили и затем передали береговой охране.
Издание отмечает, что яхта Ди Каприо была единственным шансом на спасение этого матроса.
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