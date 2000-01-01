09.01 17:12 MIGnews.com

"Герой всей страны": состоялись похороны Моти Бен Шабата

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Сотни людей пришли почтить память 38-летнего Моти Бен Шабата. Он утонул, спасая людей от наводнения в Наарии в среду.По словам очевидцев, он спас застрявших в машине женщину и девочку, однако сам не смог выплыть. Мужчину сбил с ног бурный поток воды.Мэр Наарии Ронен Марелли также присутствовал на похоронах и произнес молитву."Покойный Моти не только герой Наарии, он герой всей страны." "Он спас жизни многих людей, и не только вчера".Обращаясь к жене Моти, Марелли сказал: "В свой день рождения ты похоронила своего героя, он герой государства и этого города", - добавил мэр.Ранее президент Реувен Ривлин направил соболезнования семье Бена Шабата.