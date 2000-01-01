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Актер Моше Ивги осужден за развратные действия | Фото:09.01 16:01   MIGnews.com

Актер Моше Ивги осужден за развратные действия

Известный израильский актер Моше Ивги был осужден в четверг, 9 января, за развратные действия, почти через четыре года после того, как против него были выдвинуты первоначальные обвинения.

Магистратский суд Хайфы оправдал 66-летнего актер в других эпизодах из-за отсутствия доказательств.

В 2016 году шесть женщин подали в суд на Ивги за домогательства. Они работали с актером над различными фильмами, телешоу и пьесами. Первоначальные обвинения в адрес Женщины рассказали на новостном сайте Уолла о частных репетициях, в которых Ивги заставлял их репетировать интимные сцены и целовал их против их воли.

Ивги заявил в феврале 2016 года, что возьмет перерыв в профессиональной деятельности на время расследования.


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