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Ирак вновь захотел купить С-300 у РФ 10.01 07:52   MIGnews.com

Ирак вновь захотел купить С-300 у РФ

Власти Ирака возобновили переговоры о приобретении зенитных комплексов С-300 с Россией. Как отметил глава комитета обороны и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида, ожидалось, что этот вопрос должен был быть решен уже несколько месяцев назад.

По его словам, он говорит о периоде после атак на базы шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в Багдаде, а также других провинциях. Именно тогда возникла необходимость в этом оружии.

Рида добавил, что не знает, на какой стадии сделка, но на нее уже получено разрешение высшего руководства Ирака. При этом Багдад ожидает противодействия со стороны Вашингтона в этом вопросе, пишет Sputnik Česká republika.

Ранее власти Ирака заявили о том, что готовы подписать с РФ контракт на поставку ЗРК С-300 "Фаворит". Это произошло после отказа США предоставлять Ираку высокоэффективные системы ПВО.


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