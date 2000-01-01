Ирак вновь захотел купить С-300 у РФ

Власти Ирака возобновили переговоры о приобретении зенитных комплексов С-300 с Россией. Как отметил глава комитета обороны и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида, ожидалось, что этот вопрос должен был быть решен уже несколько месяцев назад.
По его словам, он говорит о периоде после атак на базы шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в Багдаде, а также других провинциях. Именно тогда возникла необходимость в этом оружии.
Рида добавил, что не знает, на какой стадии сделка, но на нее уже получено разрешение высшего руководства Ирака. При этом Багдад ожидает противодействия со стороны Вашингтона в этом вопросе, пишет Sputnik Česká republika.
Ранее власти Ирака заявили о том, что готовы подписать с РФ контракт на поставку ЗРК С-300 "Фаворит". Это произошло после отказа США предоставлять Ираку высокоэффективные системы ПВО.