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Нидерланды предупредили граждан о риске путешествий в Иран 10.01 07:30   MIGnews.com

Нидерланды предупредили граждан о риске путешествий в Иран

МИД Нидерландов заявил, что гражданам страны лучше воздержаться от поездок в Иран, если они не чрезвычайной важности, об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

"Едьте в Иран, только если это необходимо. Рост напряженности означает, что ситуация с безопасностью непредсказуема", - заявили в нидерландском МИД, пишет Garda.

В то же время ключевое нидерландское турагентство ANVR заявило, что все запланированные поездки в Иран будут отменены.


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