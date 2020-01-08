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Украинский Боинг был сбит ракетой Тор-1 09.01 14:52   MIGnews.com

Украинский Боинг был сбит ракетой Тор-1

В иранских социальных сетях распространяются снимок с места катастрофы украинского Боинга -737 близ Тегерана.





По мнению некоторых, на снимке - остатки боеголовки зенитной ракеты Тор-1, выпущенной по ошибке иранскими ПВО и попавшей в самолет.

Иран не сотрудничает с расследованием и отказывается передать “черные ящики” самолета компании Boeing.

Предполагается. что по какой-то причине иранские операторы системы приняли гражданский самолет за гражданскую цель и выпустили ракету. Тор-1 летит со скоростью 850 метров в секунду, радиус поражения составляет 12 километров на высотах до 3 километров. У самолета не было в таких условиях шанса на спасение.


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