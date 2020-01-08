09.01 14:52 MIGnews.com

Украинский Боинг был сбит ракетой Тор-1

? [Unconfirmed] Many Iranian sources tweet a photo resembling a missile head that was found near the crash site.



The missile is similar to the Tor M-1 air defense system.



Info and photos via @AshkanMonfared_ pic.twitter.com/ttZLcfnlr8 — air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 8, 2020

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В иранских социальных сетях распространяются снимок с места катастрофы украинского Боинга -737 близ Тегерана.По мнению некоторых, на снимке - остатки боеголовки зенитной ракеты Тор-1, выпущенной по ошибке иранскими ПВО и попавшей в самолет.Иран не сотрудничает с расследованием и отказывается передать “черные ящики” самолета компании Boeing.Предполагается. что по какой-то причине иранские операторы системы приняли гражданский самолет за гражданскую цель и выпустили ракету. Тор-1 летит со скоростью 850 метров в секунду, радиус поражения составляет 12 километров на высотах до 3 километров. У самолета не было в таких условиях шанса на спасение.