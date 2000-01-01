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Приток нелегалов в ЕС резко снизился | Фото:10.01 01:05   MIGnews.com

Приток нелегалов в ЕС резко снизился

Приток нелегальных мигрантов в страны Европейского Союза снизился до уровня 2013 года.

Об этом со ссылкой на агентство ЕС по безопасности внешних границ сообщает издание The Guardian.

За 2019 год в Евросоюз незаконно попали около 140 тысяч мигрантов. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и почти вдвое меньше, чем в 2015 году, на которой пришелся пик миграционного кризиса.

Уменьшение потока мигрантов произошло на двух из трех маршрутов в Средиземном море. При этом на третьем маршруте – в Грецию – число беженцев, напротив, выросло. За последний год в страну прибыли более 80 тысяч мигрантов, что вдвое больше, чем годом ранее.

За последние годы в Европу из стран Африки и Ближнего Востока бежали десятки тысяч людей. Многие из них погибли, пытаясь переплыть Средиземное море. В 2019 году при переправе через него погибли более 400 человек, в их числе дети.


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