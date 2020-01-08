В США расследуют два за один день смертельных ДТП с Tesla
Национальное управление по безопасности дорожного движения США начало расследование ДТП с автомобилем Tesla, приведшее к гибели человека.
В городе Терре-Хот в Индиане 29 декабря Tesla Model 3 врезалась в припаркованную пожарную машину, в результате чего погибла пассажирка автомобиля с автопилотом. В тот же день в Гардине в Калифорнии Tesla Model S столкнулась с легковой Honda, погибли два человека, пишет CNBS.
Уполномоченная служба намерена установить, работал ли в момент обоих ДТП автопилот машины. Автопроизводитель ранее указывал, что функция автопилота не является полноценной заменой водителю, который обязан контролировать ситуацию во время движения.