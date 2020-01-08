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В США расследуют два за один день смертельных ДТП с Tesla 09.01 23:53   MIGnews.com

В США расследуют два за один день смертельных ДТП с Tesla

Национальное управление по безопасности дорожного движения США начало расследование ДТП с автомобилем Tesla, приведшее к гибели человека.

В городе Терре-Хот в Индиане 29 декабря Tesla Model 3 врезалась в припаркованную пожарную машину, в результате чего погибла пассажирка автомобиля с автопилотом. В тот же день в Гардине в Калифорнии Tesla Model S столкнулась с легковой Honda, погибли два человека, пишет CNBS.

Уполномоченная служба намерена установить, работал ли в момент обоих ДТП автопилот машины. Автопроизводитель ранее указывал, что функция автопилота не является полноценной заменой водителю, который обязан контролировать ситуацию во время движения.


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