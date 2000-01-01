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Мощный ракетный обстрел Мали: два десятка раненых | Фото:09.01 13:00   MIGnews.com

Мощный ракетный обстрел Мали: два десятка раненых

На севере Мали в результате ракетного обстрела были ранены 20 человек, из которых 18 – миротворцы ООН.

Как сообщает агентство Reuters, неизвестные атаковали район Кидаль 9 января.

"Шесть миротворцев из миссии МИНУСМА (Операции OOH по поддержанию мира, - ред.) получили серьезные ранения в результате нападения на базу в городе Тессалит", — рассказал представитель Организации Объеденных Наций Оливье Сальгадо.

Он добавил, что неизвестно, кто именно несет ответственность за нанесенные удары. Район Кидаль находится с 2012 года под контролем мятежников-туарегов. Между вооруженными группами и правительством регулярно наблюдаются столкновения.


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