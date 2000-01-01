Мощный ракетный обстрел Мали: два десятка раненых

На севере Мали в результате ракетного обстрела были ранены 20 человек, из которых 18 – миротворцы ООН.
Как сообщает агентство Reuters, неизвестные атаковали район Кидаль 9 января.
"Шесть миротворцев из миссии МИНУСМА (Операции OOH по поддержанию мира, - ред.) получили серьезные ранения в результате нападения на базу в городе Тессалит", — рассказал представитель Организации Объеденных Наций Оливье Сальгадо.
Он добавил, что неизвестно, кто именно несет ответственность за нанесенные удары. Район Кидаль находится с 2012 года под контролем мятежников-туарегов. Между вооруженными группами и правительством регулярно наблюдаются столкновения.