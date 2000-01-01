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09.01 12:18   MIGnews.com

Слишком много пьют: в Австралии будут отстреливать верблюдов

Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за многомесячной засухи, которая наступила из-за масштабных пожаров.

Как сообщило Министерство охраны окружающей среды штата Южная Австралия, животные создают угрозу селениям, в которых живет 2300 аборигенов.

Меры могут затронуть до 10 тысяч особей. Снайперы будут отстреливать животных с вертолетов. В поселения верблюды пришли в поисках пропитания, что привело к загрязнению источников питьевой воды.

Отстрел послужит не только защите местного населения, но и благополучию животных, поскольку те уже начали погибать от жажды.

Десятки жителей Сомали опубликовали в социальных сетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике. Разведение верблюдов являлось одной из традиционных отраслей экономики Сомали на протяжении столетий.


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