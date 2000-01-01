09.01 12:39 MIGnews.com

Украина: проверить наличие остатков ракеты в остатках Боинга

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона рассматривает четыре предполагаемые версии причин крушения в Иране самолета украинской авиакомпании, в число которых также входит возможное поражение авиалайнера зенитной ракетой ЗРК "Тор" российского производства и намерено искать обломки ракеты."В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.В составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014-го года в воздушном пространстве Украины", - сообщает украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на Данилова.В сообщении также говорится, что в настоящее время решается вопрос выезда украинских экспертов на место катастрофы, где они намерены осуществить поиски предполагаемой ракеты ЗРК "Тор"."На данный момент мы проводим эффективные дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке "черных ящиков" нашего самолета. Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ", - резюмировал глава СНБО.