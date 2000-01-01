Следователи получили данные от Aireon о катастрофе Boeing737
Американская компания Aireon собрала данные о движении самолета компании "Международные авиалинии Украины", который разбился в Тегеране 8 января.
Представительница компании Aireon, специализирующаяся на глобальной системе отслеживания самолетов, сообщила, что данные об украинском Boeing 737-800 были переданы компетентным органам для выяснения обстоятельств трагедии.
Компания специализируется на глобальной системе отслеживания и наблюдения за самолетами и использует для этого космические спутники, что позволяет собирать более подробную информацию по сравнению с той, что обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов, пишет HeadTopics.
В 2019 году Aireon предоставила уточненные данные о Boeing 737 Max, разбившийся в Эфиопии, что позволило найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии. Это ускорило выяснение причины аварий.