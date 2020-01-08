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Пока не доказано обратное: украинский Боинг сбили 09.01 10:10   MIGnews.com

Пока не доказано обратное: украинский Боинг сбили

Международные авиационные эксперты высказывают сомнения в официальной иранской версии трагедии 8 января, когда после вылета из аэропорта Тегерана рухнул пассажирский Боинг украинской авиакомпании МАУ.

Группа мониторинга авиационных рисков OPS распространила заявление в котором говорится: “Мы рекомендуем исходить из предположения о том, что речь идет об инциденте со сбитым самолетом, точно также как в случае с MH17 - пока не будут предъявлены ясные доказательства обратного”.

Необходимо отметить, что самолет рухнул над промышленной зоной Тегерана, в которой расположены секретные ракетные исследовательские ракетные центры, военные заводы и склады ракет, прикрытые мощным поясом ПВО. Подробнее обб этом можно прочитать в материале "Опасности полетов над индустриальной зоной Паранд".

OPS указывает на “очевидные дыры от шрапнели в в фюзеляже и секциях крыла”.

Сама авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" заявила, что что разбившийся самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года..

Пресс-представитель компании заявил: мы гарантируем надежность наших самолетов и квалификацию наших экипажей”.

Независимый российский авиационный эксперт Владимир Лукашевич заявил корреспонденту газеты The Independent, что из опубликованных материалов ясно, что на борту самолета произошел пожар, и что самолет развалился от удара. Все остальное, по его словам - “гипотезы”.

Лукашевич сказал: “В любом авиационном инциденте обычно присутствуют три фактора: человеческий, машинный и погодный. Мы знаем, что за несколько часов до катастрофы, Иран обстрелял ракетами американские цели в Ираке. Они ожидали реакции с воздуха. Мы знаем, что они были в полной боевой готовности”.

Относительно утверждений иранцев о том, что самолет упал из-за возгорания двигателя эксперт сказал: “Возгорание двигателя не исключает вероятности того, что его причиной стало поражение ракетой. Тот факт, что Иран немедленно исключил любые другие объяснения, кроме механического, поражает подозрения”.

Лукашевич также обвинил иранские власти в “криминальной ошибке” - из-за того, что в момент ракетного удара они не закрыли воздушное пространство для всех гражданских самолетов: "Иранцы трепали тигра за ухо и не убежали”.

Зеев Сариг, бывший глава службы безопасности международного аэропорта Бен-Гурион в интервью РИА Новости сказал, что причиной катастрофы могла стать проблема с самолетом или взрывное устройство на борту : "Первая - это бомба на борту, которая работает на таймере или на датчике-барометре, взрываясь, когда самолет выходит на определенную высоту. Ну и вторая возможность - что была техническая неполадка, о которой мы пока не знаем. К сожалению, из того что я вижу, это выглядит менее возможным. Но я говорю это с осторожностью. Нужно, конечно, разобраться, что произошло"”.


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