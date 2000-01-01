09.01 11:35 MIGnews.com

В Москве избили сына Жванецкого

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Сын известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий попал в больницу с многочисленными травмами ноги, губы и полости рта, полученными им в ходе драки с неустановленными лицами возле одного из московских караоке-баров.На сделанной расположенной у входа в заведение камерой наблюдения записи видно, как Жванецкого-младшего и его друга избивают несколько мужчин. После избиения злоумышленники начали уходить, однако один из них вернулся, а затем ударил ногой одного из пострадавших, лежавшего на земле, и нанес второму удар в голову, от чего тот упал.