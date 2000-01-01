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Дания и Латвия переводят военных из Ирака в Кувейт 09.01 08:12   MIGnews.com

Дания и Латвия переводят военных из Ирака в Кувейт

Вслед за Данией Латвия переведет в Кувейт из Ирака шестерых своих военнослужащих, об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Дания из соображений безопасности на время переведет из Ирака в Кувейт большую часть дислоцированных в Ираке военнослужащих. Вместе с ними будут перемещены шесть латвийских служащих в составе датского контингента. Домой они пока не вернутся.

Однако это не означает, что прекращается участие Латвии в международной операции против террористической организации "Исламское государство в Ираке. "Латвия поддерживает США и продолжает поддерживать возглавляемую ими коалицию. Вопрос о возвращении военных в Ираке будет дальше решаться вместе с партнерами", - сказал министр, пишет WHBL.

Как сообщалось, вероятнее всего, что значительную часть польских военных в Ираке передислоцируют в соседний Кувейт, где гораздо безопаснее.


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