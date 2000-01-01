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Западные спецслужбы: Boeing 737 не был сбит ракетой 09.01 07:30   MIGnews.com

Западные спецслужбы: Boeing 737 не был сбит ракетой

Источник в канадских структурах сектора безопасности сообщил о результатах предварительного изучения причин катастрофы авиалайнера Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Об этом сообщило агентство Reuters, отметив, что представитель спецслужбы общался с несколькими агентствами на условиях анонимности.

По данным канадского собеседника, "первоначальная оценка" западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер не был сбит ракетой.
Западные спецслужбы: Boeing 737 не был сбит ракетой


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