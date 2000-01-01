09.01 07:30 MIGnews.com
Западные спецслужбы: Boeing 737 не был сбит ракетой
Источник в канадских структурах сектора безопасности сообщил о результатах предварительного изучения причин катастрофы авиалайнера Boeing 737 Международных авиалиний Украины.
Об этом сообщило агентство Reuters
, отметив, что представитель спецслужбы общался с несколькими агентствами на условиях анонимности.
По данным канадского собеседника, "первоначальная оценка" западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер не был сбит ракетой.
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