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09.01 09:31   MIGnews.com

Ожесточенный бой в эль-Ариш

Террористы ISIS атаковали города эль-Ариш в северной части Синая.

Грузовик, набитый взрывчаткой, взорвался у блок-поста рядом со станцией полиции эль-Ариша. По меньшей мере два человека убиты, десятки ранены.

Также атакованы армейские позиции в районе эль-Ариша, идет интенсивный бой между египетской армией и боевиками Исламского Государства.

Нападение было пошаговым: сначала на подъезде к КПП взорвалась бомба в автомобиле, затем террористы с помощью гранатометов обстреляли блокпост.

Жертвами атаки стали шестеро правоохранителей: офицер полиции и пятеро силовиков.

На месте происшествия вспыхнул пожар, сообщает издание “Аль-Ахбар Аль-Яум”.
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