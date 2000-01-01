09.01 09:31 MIGnews.com
Ожесточенный бой в эль-Ариш
Террористы ISIS атаковали города эль-Ариш в северной части Синая.
Грузовик, набитый взрывчаткой, взорвался у блок-поста рядом со станцией полиции эль-Ариша. По меньшей мере два человека убиты, десятки ранены.
Также атакованы армейские позиции в районе эль-Ариша, идет интенсивный бой между египетской армией и боевиками Исламского Государства.
Нападение было пошаговым: сначала на подъезде к КПП взорвалась бомба в автомобиле, затем террористы с помощью гранатометов обстреляли блокпост.
Жертвами атаки стали шестеро правоохранителей: офицер полиции и пятеро силовиков.
На месте происшествия вспыхнул пожар, сообщает издание “Аль-Ахбар Аль-Яум”.
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