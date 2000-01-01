Фатальная волна холода накрыла Европу

Волна экстремального холода накрыла большую часть Европы. Температура воздуха в Москве опустилась ниже -30. В Турции из-за сильнейшего снегопада прекращены все полеты гражданской авиации. Всего в Европе от холода умерли 20 человек.
Большая часть погибших - бездомные и беженцы.
Россия праздновала самое холодное Рождество за последние 120 лет. Холодно не только в Москве. В Петербурге температура - минус 24. В Польше также очень холодно - минус 14, семь бездомных умерли от холода в пятницу, 6 января.
Еще семь человек, пять из них - бездомные, умерли от холода в Италии. Сильные снегопады прошли по всей территории страны, что привело к закрытию нескольких аэропортов, в том числе на юге Италии и на Сицилии.
В Турции Стамбул завалило снегом. Международный аэропорт Ататюрка закрыт, что привело к отмене или переносу в другие аэропорты множества рейсов. Компания Turkish Airlines объявила, что рейсы в Израиль и из Израиля будут перенаправляться в аэропорт Антальи.