09.01 08:31 MIGnews.com

Хамас призвал к продолжению терактов

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Представители террористической группировки Хамас выразили удовлетворение вчерашним терактом, назвав его "героическим". Пресс секретарь Хамаса призвал палестинцев побольше стараться совершать подобные теракты.По его словам, этот теракт доказывает, что иерусалимская интифада продолжается, и правительство Израиля заплатит дорогую цену за "оккупацию Палестины и проводимый там террор".Напомним, что в воскресенье, 8 января, террорист протаранил группу солдат, которые приехали в Иерусалим на экскурсию, в результате чего четверо погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести.