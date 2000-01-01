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Хамас призвал к продолжению терактов | Фото: Thinkstock09.01 08:31   MIGnews.com

Хамас призвал к продолжению терактов

Представители террористической группировки Хамас выразили удовлетворение вчерашним терактом, назвав его "героическим". Пресс секретарь Хамаса призвал палестинцев побольше стараться совершать подобные теракты.

По его словам, этот теракт доказывает, что иерусалимская интифада продолжается, и правительство Израиля заплатит дорогую цену за "оккупацию Палестины и проводимый там террор".

Напомним, что в воскресенье, 8 января, террорист протаранил группу солдат, которые приехали в Иерусалим на экскурсию, в результате чего четверо погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести.
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