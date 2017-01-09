В Тель-Авиве снесли площадь Дизенгоф

Работы по сносу продлятся до 20 января. Это существенно осложнит движение транспортных средств в центре Тель-Авива. Улица Дизенгоф будет закрыта для движения транспорта, в том числе и общественного, на отрезке от Фришман до Бар Кохба.
Будет запрещено движение с Кинг Джордж в направлении Черняховски - за исключением въезда на парковку Дизенгоф-Центр. Движение в противоположном направлении будет разрешено.
На пересечении улиц Арлозоров и Дизенгоф движение в южном направлении будет запрещено. Улица Дизенгоф будет заблокирована на отрезке между Ибн Гвироль и Йосеф Элияху.
Перечисленные изменения сохранятся в силе до 20 января.