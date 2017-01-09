09.01 08:23 MIGnews.com

В Тель-Авиве снесли площадь Дизенгоф

החלו בפירוק כיכר דיזנגוף שתל אביב pic.twitter.com/BybX6taqsv — חדשות 10 (@news10) January 9, 2017

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В центре Тель-Авива утром 9 января снесена легендарная площадь Дизенгоф.На сносе площади работает четыре экскаватора и несколько тяжелых строительных машин. работы по созданию новой развязки в районе площади Дизенгоф продлятся около года.Работы по сносу продлятся до 20 января. Это существенно осложнит движение транспортных средств в центре Тель-Авива. Улица Дизенгоф будет закрыта для движения транспорта, в том числе и общественного, на отрезке от Фришман до Бар Кохба.Будет запрещено движение с Кинг Джордж в направлении Черняховски - за исключением въезда на парковку Дизенгоф-Центр. Движение в противоположном направлении будет разрешено.На пересечении улиц Арлозоров и Дизенгоф движение в южном направлении будет запрещено. Улица Дизенгоф будет заблокирована на отрезке между Ибн Гвироль и Йосеф Элияху.Перечисленные изменения сохранятся в силе до 20 января.