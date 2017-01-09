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В Тель-Авиве снесли площадь Дизенгоф 09.01 08:23   MIGnews.com

В Тель-Авиве снесли площадь Дизенгоф

В центре Тель-Авива утром 9 января снесена легендарная площадь Дизенгоф.

На сносе площади работает четыре экскаватора и несколько тяжелых строительных машин. работы по созданию новой развязки в районе площади Дизенгоф продлятся около года.




Работы по сносу продлятся до 20 января. Это существенно осложнит движение транспортных средств в центре Тель-Авива. Улица Дизенгоф будет закрыта для движения транспорта, в том числе и общественного, на отрезке от Фришман до Бар Кохба.

Будет запрещено движение с Кинг Джордж в направлении Черняховски - за исключением въезда на парковку Дизенгоф-Центр. Движение в противоположном направлении будет разрешено.

На пересечении улиц Арлозоров и Дизенгоф движение в южном направлении будет запрещено. Улица Дизенгоф будет заблокирована на отрезке между Ибн Гвироль и Йосеф Элияху.

Перечисленные изменения сохранятся в силе до 20 января.
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