09.01 08:04 MIGnews.com

ООН: Иран вооружает Хизбаллу ракетами

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Как сообщает агентство Reuters, Генеральный секретарь ООН, Пан Ги Мун выразил обеспокоенность в связи с возможностью передачи Ираном ракетных установок и другого вооружения террористической группировке Хизбалла.Об этом говорится в отчете, который будет передан на следующей неделе Совету Безопастности. Так же в отчете говорится о том, что Иран не передавал информацию о своих ракетных установках в ООН с Июля 2016 года, что является грубейшим нарушением договоренностей, и существует реальная опасность того, что он систематически нарушает наложенное на него эмбарго на поставки оружия.Напомним, что по договору, подписанному с Ираном, государство должно постоянно информировать ООН о своих вооружениях, особенно ракетных установках. Однако, Иран систематически нарушает данное соглашение.