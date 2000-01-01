09.01 20:31 MIGnews.com

5 террористов-смертников взорвались в Нигерии: есть погибшие

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Пять террористов-смертников, пытающихся проникнуть в северо-восточный нигерийский город Мацдугури, взорвали себя в понедельник, 9 января, в результате чего погибли, по меньшей мере, з мирных жителей. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила полиция, обвинив исламских экстремистов Боко Харам в проведении теракта.Взрывы произошли в 10 км друг от друга на восточной окраине города, как сообщил заместитель начальника полиции Виктор Изуку.Трое террористов в поясах джихадистов взорвали себя на военном контрольно-пропускном пункте около 8:20 утра, сообщает полиция.Два часа спустя, две женщины-смертницы взорвали себя, убив себя и двух мирных жителей.