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5 террористов-смертников взорвались в Нигерии: есть погибшие 09.01 20:31   MIGnews.com

5 террористов-смертников взорвались в Нигерии: есть погибшие

Пять террористов-смертников, пытающихся проникнуть в северо-восточный нигерийский город Мацдугури, взорвали себя в понедельник, 9 января, в результате чего погибли, по меньшей мере, з мирных жителей. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила полиция, обвинив исламских экстремистов Боко Харам в проведении теракта.

Взрывы произошли в 10 км друг от друга на восточной окраине города, как сообщил заместитель начальника полиции Виктор Изуку.

Трое террористов в поясах джихадистов взорвали себя на военном контрольно-пропускном пункте около 8:20 утра, сообщает полиция.

Два часа спустя, две женщины-смертницы взорвали себя, убив себя и двух мирных жителей.
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