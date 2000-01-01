Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Корабль ВМС США обстрелял иранские катера‍ | Фото: Thinkstock09.01 17:29   MIGnews.com

Корабль ВМС США обстрелял иранские катера‍

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь перед иранскими катерами, которые приблизились к судну в Ормузском проливе. Как сообщает агентство Reuters, инцидент произошел в минувшее воскресенье.

По данным СМИ, к военному американскому кораблю на высокой скорости подошли четыре иранских катера. Причем они никак не реагировали на радиосигналы и сброшенный светодымовой буй, после чего корабль из флота ВМС США сделал несколько предупредительных выстрелов.

Стоит отметить, что такие стычки в Ормузском проливе между Вашингтоном и Тегераном происходят периодически. Так, 26 ноября корабль Военно-морских сил Ирана направил оружие на пролетавший мимо вертолет ВВС США.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:17
Яир Лапид: мы будем бороться с террором без компромиссов
16:57
Папа Римский осудил "смертоносное безумие" террористов
16:43
Головокружение от ожиданий: Трамп выбрал посла в Израиле
16:28
Эрдоган ожидает инаугурации Дональда Трампа
16:15
Нетаниягу навестил раненых в теракте в Армон ха-Нацив
15:47
В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года
15:12
США видят в КНДР "серьезную угрозу"
15:06
В Нью-Йорке убит известный израильский импресарио
14:11
Нетаняигу отменил поездку в Давос
14:07
В Галилее пошел снег
13:41
Израиль: 4 тысячи за встречу с министром здравоохранения
13:06
Убийца Дани Гонена получил два пожизненных
12:42
В боях на Синае убиты 13 египетских солдат
12:14
Британские СМИ: Трамп “отдаст” Путину Украину и Сирию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus