09.01 17:29 MIGnews.com

Корабль ВМС США обстрелял иранские катера‍

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Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь перед иранскими катерами, которые приблизились к судну в Ормузском проливе. Как сообщает агентство Reuters, инцидент произошел в минувшее воскресенье.По данным СМИ, к военному американскому кораблю на высокой скорости подошли четыре иранских катера. Причем они никак не реагировали на радиосигналы и сброшенный светодымовой буй, после чего корабль из флота ВМС США сделал несколько предупредительных выстрелов.Стоит отметить, что такие стычки в Ормузском проливе между Вашингтоном и Тегераном происходят периодически. Так, 26 ноября корабль Военно-морских сил Ирана направил оружие на пролетавший мимо вертолет ВВС США.