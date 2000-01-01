Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






09.01 18:34   MIGnews.com

Жертвами сильных морозов в Европе стали более 25 человек

Более 20 человек погибли из-за экстремально низких температур, зафиксированных в большей части европейских стран, сообщает АР.

В частности, в Польше погибли 10 человек, в Чехии жертвами морозов стали 6 человек, в Италии 7. Информация о смертельных случаях поступала также из Болгарии, Греции и других стран.

В Сербии из-за холодов местные власти принимают чрезвычайные меры в ряде районов страны, в том числе предлагают эвакуацию жителям отдаленных населенных пунктов.

Низкие температуры воздуха установилась и на Адриатическом побережье Хорватии, где в мелководных морских заливах даже замерзла вода. Снегопад обрушился на некоторые районы Греции, в том числе на острова.

Обильные снегопады и аномально низкая температура стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов.

Как сообщает Интерфакс, в Турции из-за снегопада были отменены более 200 внутренних и международных авиарейсов, приостановлено движение судов по проливу Босфор. В школах Стамбула отменены занятия.

Между тем в Украине от морозов в разных регионах страны погибло 9 человек, в Белоруссии – 2
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:56
Все больше британцев выступают за контроль над миграцией
18:10
Ведущий “Золотого глобуса” пошутил по поводу “кибератак” РФ
17:49
El AL на последнем месте по точности полетов по времени
17:29
Корабль ВМС США обстрелял иранские катера‍
17:17
Яир Лапид: мы будем бороться с террором без компромиссов
16:57
Папа Римский осудил "смертоносное безумие" террористов
16:43
Головокружение от ожиданий: Трамп выбрал посла в Израиле
16:28
Эрдоган ожидает инаугурации Дональда Трампа
16:15
Нетаниягу навестил раненых в теракте в Армон ха-Нацив
15:47
В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года
15:12
США видят в КНДР "серьезную угрозу"
15:06
В Нью-Йорке убит известный израильский импресарио
14:11
Нетаняигу отменил поездку в Давос
14:07
В Галилее пошел снег
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus