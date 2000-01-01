09.01 18:34 MIGnews.com

Жертвами сильных морозов в Европе стали более 25 человек

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Более 20 человек погибли из-за экстремально низких температур, зафиксированных в большей части европейских стран, сообщает АР.В частности, в Польше погибли 10 человек, в Чехии жертвами морозов стали 6 человек, в Италии 7. Информация о смертельных случаях поступала также из Болгарии, Греции и других стран.В Сербии из-за холодов местные власти принимают чрезвычайные меры в ряде районов страны, в том числе предлагают эвакуацию жителям отдаленных населенных пунктов.Низкие температуры воздуха установилась и на Адриатическом побережье Хорватии, где в мелководных морских заливах даже замерзла вода. Снегопад обрушился на некоторые районы Греции, в том числе на острова.Обильные снегопады и аномально низкая температура стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов.Как сообщает Интерфакс, в Турции из-за снегопада были отменены более 200 внутренних и международных авиарейсов, приостановлено движение судов по проливу Босфор. В школах Стамбула отменены занятия.Между тем в Украине от морозов в разных регионах страны погибло 9 человек, в Белоруссии – 2