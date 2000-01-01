Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






В Нью-Йорке убит известный израильский импресарио | Фото: Thinkstock09.01 15:06   MIGnews.com

В Нью-Йорке убит известный израильский импресарио

Савьон Цабар, один из известных израильских импресарио и организатор вечеринок и ночных клубов, убит в Манхеттене.

54-летний мужчина, живший с Цабаром в одной квартире, допрашивается полицией.

Цабара задушили.

Цабар был одним из наиболее известных деятелей ночной жизни Тель-Авива 80-х годов. Он был импресарио Ицхара Коэна, Боаза Шараби, Иланит, Эдны Лев и других. Он также был одним из пионеров гей-сцены в Израиле.

Цабар много лет назад уехал в Нью-Йорк. Он перебрался в Штаты, не зная ни слова по-английски. Он открыл собственный ресторан, затем три эротических кинотеатра, и после этого - несколько клубов в Манхеттене. Позднее он написал в facebook: “Я мечтал жить в Нью-Йорке, и эта мечта стала явью”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:47
В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года
15:12
США видят в КНДР "серьезную угрозу"
14:11
Нетаняигу отменил поездку в Давос
14:07
В Галилее пошел снег
13:41
Израиль: 4 тысячи за встречу с министром здравоохранения
13:06
Убийца Дани Гонена получил два пожизненных
12:42
В боях на Синае убиты 13 египетских солдат
12:14
Британские СМИ: Трамп “отдаст” Путину Украину и Сирию
12:14
МАГАВ снес траурный тент террориста в Джабаль Мукаббар  
11:50
В Амстердаме задержали вернувшихся из Донбасса журналистов
11:50
О чем договаривались Нетаниягу и Мозес
11:18
США разместят в Южной Корее 24 вертолета Apache
11:05
Экскурсовод в Армон Ха-Нацив: солдаты стреляли
10:39
Пять жертв теракта все еще в больнице
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus