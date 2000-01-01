09.01 15:06 MIGnews.com

В Нью-Йорке убит известный израильский импресарио

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Савьон Цабар, один из известных израильских импресарио и организатор вечеринок и ночных клубов, убит в Манхеттене.54-летний мужчина, живший с Цабаром в одной квартире, допрашивается полицией.Цабара задушили.Цабар был одним из наиболее известных деятелей ночной жизни Тель-Авива 80-х годов. Он был импресарио Ицхара Коэна, Боаза Шараби, Иланит, Эдны Лев и других. Он также был одним из пионеров гей-сцены в Израиле.Цабар много лет назад уехал в Нью-Йорк. Он перебрался в Штаты, не зная ни слова по-английски. Он открыл собственный ресторан, затем три эротических кинотеатра, и после этого - несколько клубов в Манхеттене. Позднее он написал в facebook: “Я мечтал жить в Нью-Йорке, и эта мечта стала явью”.