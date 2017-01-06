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Израиль: 4 тысячи за встречу с министром здравоохранения 09.01 13:41   MIGnews.com

Израиль: 4 тысячи за встречу с министром здравоохранения

Журналисты второго канала израильского ТВ сняли серию критических репортажей о деятельности министерства здравоохранения.

Курение является причиной смерти номер один в Израиле. От курения ежегодно умирает 8 тысяч человек - в 20 раз больше, чем в результате аварий и ДТП. Тем не менее, министерство здравоохранения не предпринимает сколько-нибудь активных действий для борьбы с пагубной привычкой.

Два журналиста второго канала, Йолан Коэн и Омри Менаше, организовали фиктивную компанию, которая якобы занималась ввозом электронных сигарет в Израиль. Они хотели узнать, какова будет политика министерства здравоохранения относительно электронных сигарет - и для этого им была необходима встреча на самом верху.

Встречу, за считанные минуты, организовал приближенный министра здравоохранения Якова Лицмана, журналист ультра-ортодоксальной газеты Модиа Яков Райниц. Журналисты сначала передали ему конверт - с четырьмя тысячами шекелей наличными.




На встрече журналисты получили “благословение” министра. Они утверждают, что по реакции Лицмана и его окружения было ясно, что министр понимает - встреча организована Райницем. Министр пообещал “предпринимателям “изучить вопрос более глубоко”. Министр сказал: “Мне сейчас пока не до этого. Я сейчас занимаюсь джанк-фудом, а не джанк-курением”.

Лицман прореагировал на репортаж второго канала. Он заявил, что “шокирован” тем, что за встречу с ним берут деньги, и также заверил, что он выступает против курения.
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