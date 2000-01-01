10.01 03:30 MIGnews.com

Ученые назвали причину постоянного смога над Пекином

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Смог в Пекине постоянно держится из-за двигателей автомобилей, а также из-за угольных электростанций и котельных на окраинах города, заявили экологи.По оценкам экспертов, на данный момент Пекин – один из самых загрязненных городов в Китае и в мире, пишет журнале JGR: Atmospheres. Смог над городом висит постоянно уже несколько лет. Власти пытались разогнать его, однако до последнего времени эти попытки безуспешны. Ученые пришли к выводу, что бороться со смогом можно будет только введя ограничения на сжигание угля и нефтепродуктов не только в Пекине, но и в областях, через которые движутся воздушные массы.По словам Юси Ван из Института атмосферной физики КАН в Пекине, на первых этапах загрязнения воздуха на его состояние влияли ветра, которые переносили воздух на высоте 500-1000 м с юга. После формирования смога высота зоны перемешивания воздушных масс резко снизилась, и концентрация вредных веществ резко повысилась. Кроме того, повышение влажности воздуха привело к взрывообразному росту в концентрации капель аэрозоля в воздухе, сказал ученый.