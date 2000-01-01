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09.01 10:00   MIGnews.com

В Египте боевики напали на полицейский блокпост

В египетском городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова боевики атаковали блокпост полиции.

Нападение было пошаговым: сначала на подъезде к КПП взорвалась бомба в автомобиле, затем террористы с помощью гранатометов обстреляли блокпост.

Жертвами атаки стали шестеро правоохранителей: офицер полиции и пятеро силовиков.

На месте происшествия вспыхнул пожар, сообщает издание “Аль-Ахбар Аль-Яум”.
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