09.01 10:00 MIGnews.com

В Египте боевики напали на полицейский блокпост

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В египетском городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова боевики атаковали блокпост полиции.Нападение было пошаговым: сначала на подъезде к КПП взорвалась бомба в автомобиле, затем террористы с помощью гранатометов обстреляли блокпост.Жертвами атаки стали шестеро правоохранителей: офицер полиции и пятеро силовиков.На месте происшествия вспыхнул пожар, сообщает издание “Аль-Ахбар Аль-Яум”.