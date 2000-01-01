09.12 02:31 MIGnews.com

В Бразилии убиты члены племени - "страж" Амазонии

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По сообщениям властей, двое мужчин из числа коренного населения племени гуахаджара в северо-восточной части Бразилии, были застрелены неизвестными в субботу, 7 декабря. Двое их соплеменников были ранены. Инцидент произошел недалеко от того места, где в прошлом месяце был убит видный член племени, защищавший тропические леса Амазонки.Коренные племена в Бразилии сталкиваются с эскалацией насилия во время президентства Жаира Больсонаро, который пообещал сократить права племен и поощряет коммерческую эксплуатацию охраняемых земель. Племена столкнулись с насилием, особенно со стороны нелегалов и шахтеров.Магно Гуахаджара, представитель племени, сказал, что они не знают их соплеменников застрелили. По его словам, мужчины были на шоссе, возвращаясь со встречи, а огонь по ним открыл кто-то из проезжающей машины.