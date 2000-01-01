09.12 04:55 MIGnews.com

В Литве легкомоторный самолет рухнул во дворе дома

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В Литве произошло крушение небольшого легкомоторного самолета, в результате чего погибли два человека.Об этом сообщает издание Delfi.Уточняется, что спортивный самолет Piper PA-30 рухнул в Каунасском районе, в деревне Норейкишкес. Воздушное судно разбилось на заднем дворе жилого дома возле здания.Местные жители не пострадали, самолет не приземлился на лужайке. Погибшими оказались мужчины 1954 и 1989 годов рождения.По словам местных жителей, самолет пролетел довольно низко, и перед тем, как разбиться, раздался хлопок.