09.12 04:55 MIGnews.com
В Литве легкомоторный самолет рухнул во дворе дома
В Литве произошло крушение небольшого легкомоторного самолета, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщает издание Delfi.
Уточняется, что спортивный самолет Piper PA-30 рухнул в Каунасском районе, в деревне Норейкишкес. Воздушное судно разбилось на заднем дворе жилого дома возле здания.
Местные жители не пострадали, самолет не приземлился на лужайке. Погибшими оказались мужчины 1954 и 1989 годов рождения.
По словам местных жителей, самолет пролетел довольно низко, и перед тем, как разбиться, раздался хлопок.
Поделиться
Все по теме
Комментарии