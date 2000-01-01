08.12 19:00 MIGnews.com

Авиаудары в Сирии: погибли проиранские боевики

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В воскресенье, 8 декабря, в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор недалеко от иракской границы было совершено несколько авиаударов.В результате погибли пять проиранских боевиков, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека."Авиаудары были осуществлены по позициям иранских сил на окраине города Альбукамаль. Пять проиранских боевиков были убиты", – сказано в сообщении.Какой именно стране принадлежат военные самолеты, на данный момент неизвестно. Кроме того, авиаударам подверглись н.п. аль-Бара, Балюн и Абадета. А в результате бомбардировок 7 декабря по пяти населенным пунктам в Идлибе погибли не менее 20 гражданских лиц.