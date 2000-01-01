Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Авиаудары в Сирии: погибли проиранские боевики | Фото:08.12 19:00   MIGnews.com

Авиаудары в Сирии: погибли проиранские боевики

В воскресенье, 8 декабря, в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор недалеко от иракской границы было совершено несколько авиаударов.

В результате погибли пять проиранских боевиков, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"Авиаудары были осуществлены по позициям иранских сил на окраине города Альбукамаль. Пять проиранских боевиков были убиты", – сказано в сообщении.

Какой именно стране принадлежат военные самолеты, на данный момент неизвестно. Кроме того, авиаударам подверглись н.п. аль-Бара, Балюн и Абадета. А в результате бомбардировок 7 декабря по пяти населенным пунктам в Идлибе погибли не менее 20 гражданских лиц.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:32
Как предотвратить рак: назван способ
19:29
Хаос в стране - после 20 лет решений юридического советника
18:33
Лидеры поселений: Беннетт первым заговорил по-арабски
18:00
Хути угрожают атаковать Израиль
17:20
Нетаниягу призвал членов Ликуд срочно вернуться в Израиль
17:03
Купил вещи Гитлера для Израиля: Ривлин встретился с магнатом
16:37
Нетаниягу: никакого перемирия с ХАМАСом не будет
16:02
Трамп назвал лучшего друга Израиля
15:35
Главы региональных советов обратились к Ганцу и Нетаниягу
15:02
Скачок "психических расстройств" у призывников ЦАХАЛа
15:02
Мужчина на выставке съел банан стоимостью $120 000
14:42
Пять человек убиты в результате налета на Букамаль
14:15
Нетаниягу: с Европой или без - мы помешаем Ирану
14:13
Новая напасть: полчища огненных муравьев оккупируют Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus