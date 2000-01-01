Авиаудары в Сирии: погибли проиранские боевики

В воскресенье, 8 декабря, в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор недалеко от иракской границы было совершено несколько авиаударов.
В результате погибли пять проиранских боевиков, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
"Авиаудары были осуществлены по позициям иранских сил на окраине города Альбукамаль. Пять проиранских боевиков были убиты", – сказано в сообщении.
Какой именно стране принадлежат военные самолеты, на данный момент неизвестно. Кроме того, авиаударам подверглись н.п. аль-Бара, Балюн и Абадета. А в результате бомбардировок 7 декабря по пяти населенным пунктам в Идлибе погибли не менее 20 гражданских лиц.