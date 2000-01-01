08.12 18:00 MIGnews.com

Хути угрожают атаковать Израиль

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Поддерживаемые Ираном йеменские хути угрожают атаковать Израиль и в воде, и на суше.Такое заявление 8 декабря сделал "министр обороны" хути Мухаммад аль-Атафи, передает The Times of Israel.Он заявил, что Израиль участвовал в йеменском конфликте между мятежниками и Саудовской Аравией с момента его возникновения в 2015 году."Сионистское образование участвовало и продолжает участвовать в войне в Йемене на стороне наших врагов. Нет сомнений, что мы отомстим Израилю", – сказал он.