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Хути угрожают атаковать Израиль | Фото:08.12 18:00   MIGnews.com

Хути угрожают атаковать Израиль

Поддерживаемые Ираном йеменские хути угрожают атаковать Израиль и в воде, и на суше.

Такое заявление 8 декабря сделал "министр обороны" хути Мухаммад аль-Атафи, передает The Times of Israel.

Он заявил, что Израиль участвовал в йеменском конфликте между мятежниками и Саудовской Аравией с момента его возникновения в 2015 году.

"Сионистское образование участвовало и продолжает участвовать в войне в Йемене на стороне наших врагов. Нет сомнений, что мы отомстим Израилю", – сказал он.


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