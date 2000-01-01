08.12 14:13 MIGnews.com

Новая напасть: полчища огненных муравьев оккупируют Израиль

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Израильские СМИ сообщают о том, что Израиль, в буквальном смысле оккупировали полчища “усовершенствованных разрушительных и ядовитых монстров”.Речь идет о малом огненном муравье (Wasmannia Auropunctata) наполненном ядом и разрушительной силой создании длиной в полтора миллиметра. Его укус причиняет сильное раздражение, боли, продолжающиеся несколько дней, и, некоторых случаях - слепоту и даже смерть. В дополнение к этому полчища огненных муравьев сжирают яйца любых животных - будь то куры, пауки, крокодилы или черепахи. Другие разновидности муравьев. Например черные муравьи, которые в десять раз больше ни на что подобное не способны. Малые огненные муравьи внесены в список худших паразитных видов Международного Союза Консервации Природы (IUCN).54 государства мира - от Африки до Австралии, от Европы и до Галапагосских островов страдают от нашествия маленьких варваров.В Израиль огненных муравьев, предположительно, завезли в 1997 году вместе с бревнами, поставленными из Бразилии в кибуц Афиким в Иорданской долине.Муравьям понадобилось несколько лет на то, чтобы укрепиться в кибуце и в долине - и затем они продемонстрировали всю полноту своих возможностей. Однажды утром летом в 2005 году дети кибуца начали в ужасе выскакивать из бассейна с сильнейшими покусами - муравьи умеют плавать и атакуют в воде.С этого момента муравьи стали распространяться по всему Израилю с устрашающей скоростью. В 2009 они уже появились в Нетании, Герцлии и Тель-Авиве. В 2010 году от них страдали 50 районов - в Галилее, Зихрон Яаков и Кармель. Тогда же был создан межминистерский офис для борьбы с напастью - но ничего не произошло. В 2013 огненных муравьев зарегистрировали уже в 116 населенных пунктах, включая Голанские высоты, Хайфу и Кармиэль. В 2015 году муравьи появились в Иерусалиме, в 2016 они дошли до Мертвого моря, и в 2017 году несколько десятков летающих королев” (этот вид не только плавает, но и летает) обнаружили в Мицпе Шалем. Муравьев теперь видели и в Эйлате, и в Негеве, и в Арава, и в Кирьят-Гате.В каждом пораженном районе находится до нескольких тысяч муравейников. Никто точно не знает, что творится внутри. Плотность муравейника может достигать 20 тысяч особей на квадратный метр.Утвердившись в определенном районе огненные муравьи попросту уничтожают биоразнообразие - растения, насекомых, пауков. Несколько десятков тысяч муравьев могут атаковать и сожрать цыпленка. Хуже того, все огненные муравьи в Израиле происходят от одной муравьиной матки. Это означает, что между различными муравейниками практически нет конкуренции, и они являются распространяющейся колонией одного муравейника.Ученые обещают, что в течение двух ближайших лет будет разработан “полный протокол” уничтожения малых огненных муравьев. Тем временем на местах достигнуты некоторые успехи в борьбе с этой напастью. Но оснований для оптимизма нет. Израиль очень уязвим для вторжения паразитических видов, и существуют монстры, еще более опасные чем огненный муравей. На Дальнем Востоке существует “бешеный желтый муравей”. Он проникает в открытые раны, уши, ноздри, глаза. Он пожирает птицу, посевы с невероятной скоростью - и атакует маленьких детей.