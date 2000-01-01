Лидеру "гражданских протестов" разбили нос на Бальфур
Адвокат Михаэль Моррис-Райх, лидер “гражданских протестов” на площади Горен в Петах-Тикве прошлой ночью прибыл в город Иерусалим.
Моррис-райх прибыл к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, где проходили демонстрации сторонников и противников Нетаниягу.
Адвокат Моррис-Райх утверждает, что он и еще одна женщина были атакованы сторонниками Нетаниягу. Адвокату разбили нос, и ему пришлось отправиться в больницу. Женщину ударили палкой, к которой крепился плакат Crime Minister.