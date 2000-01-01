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Лидеру `гражданских протестов` разбили нос на Бальфур 08.12 13:05   MIGnews.com

Лидеру "гражданских протестов" разбили нос на Бальфур

Адвокат Михаэль Моррис-Райх, лидер “гражданских протестов” на площади Горен в Петах-Тикве прошлой ночью прибыл в город Иерусалим.

Моррис-райх прибыл к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, где проходили демонстрации сторонников и противников Нетаниягу.

Адвокат Моррис-Райх утверждает, что он и еще одна женщина были атакованы сторонниками Нетаниягу. Адвокату разбили нос, и ему пришлось отправиться в больницу. Женщину ударили палкой, к которой крепился плакат Crime Minister.

Полиция разыскивает нападавших.


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