08.12 13:05 MIGnews.com

Лидеру "гражданских протестов" разбили нос на Бальфур

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Адвокат Михаэль Моррис-Райх, лидер “гражданских протестов” на площади Горен в Петах-Тикве прошлой ночью прибыл в город Иерусалим.Моррис-райх прибыл к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, где проходили демонстрации сторонников и противников Нетаниягу.Адвокат Моррис-Райх утверждает, что он и еще одна женщина были атакованы сторонниками Нетаниягу. Адвокату разбили нос, и ему пришлось отправиться в больницу. Женщину ударили палкой, к которой крепился плакат Crime Minister.Полиция разыскивает нападавших.