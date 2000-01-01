08.12 12:53 MIGnews.com

В Лондоне машина насмерть сбила российского миллиардера

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На прошлой неделе в Лондоне, Великобритания, погиб российский миллиардер погиб, когда выгуливал свою собаку. CNN сообщает, что бизнесмена сбила машина.В четверг, 5 декабря, полиция опубликовала заявление, подтверждающее, что 49-летний Дмитрий Обретецкий скончался 30 ноября после инцидента в Оксшотте, деревне недалеко от Лондона.По словам полиции, Обретецкий был доставлен в больницу скорой помощи с серьезными травмами. В столкновении участвовали три автомобиля.В заявлении полиции семья Обретецкого описала его как "тихого и уединенного человека"."Мы потеряли самого удивительного человека, который наполнил нашу жизнь", - говорится в заявлении. "Мы просим людей не спекулировать обстоятельствами инцидента, поскольку это может повлиять на текущее расследование, и это вызывает у нас дополнительную тревогу и боль в это самое трудное время."Обретецкий был владельцем Magnat Trade Enterprise, официального дистрибьютора Mars, Nestle, Procter & Gamble в России, основав компанию в Волгограде в 1991 году. По сообщению российского сайта gazeta.ru, Обретецкий и его семья несколько лет назад покинули Россию и поселились в Лондоне.