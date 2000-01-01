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Негев: 16-летняя девушка инсценировала изнасилование 08.12 10:52   MIGnews.com

Негев: 16-летняя девушка инсценировала изнасилование

Израильская полиция подозревает, что 16-летняя девушка из Негева инсценировала изнасилование 3 декабря.

Девушка подала заявление на 19-летнего парня, обвинив его в изнасиловании 5 декабря.

По версии девушки, обвиняемый изнасиловал ее в своей машине, и затем отвез домой.

Молодой человек был задержан в тот же вечер и доставлен на станцию полиции. Туда же вызвали девушку для совершения дальнейших следственных действий.

Девушка призналась, что инсценировала изнасилование - с тем, чтобы “отомстить” парню.

Против девушки возбуждено уголовное дело - по подозрению в лжесвидетельстве и подаче ложной жалобы в полицию.


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