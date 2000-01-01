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Палестинка угрожала полицейским ножом и отверткой | Фото:08.12 10:40   MIGnews.com

"Вы заслуживаете смерти!": палестинка угрожала полицейским

В воскресенье, 8 декабря, в южном городе Хеврон на юге Западного берега палестинская девушка попыталась напасть на сотрудников пограничной полиции с ножом и отверткой. Она тут же была арестован, не причинив никому вреда.

17-летняя палестинка подошла к полицейскому на контрольно-пропускном пункте с рюкзаком. По словам полицейских, когда она проходила обычную проверку безопасности, она вытащила нож и закричала: "Вы заслуживаете смерти, я пришла сюда, чтобы стать мучеником!".

Офицеры полиции отступили назад и нацелили на неё оружие. Девушка, осознав ситуацию, бросила нож на пол. Однако по приезду офицеров, которые должны были задержать её, девушка откуда-то достала отвертку и снова начала угрожать им.

Полицейским удалось обезвредить её, не причинив ни себе, ни нападавшей вреда. Её взяли на допрос.


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