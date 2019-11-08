Дрон парализовал работу аэропорта Кансай

Около 30 рейсов были отменены, отложены или перенаправлены в другие города в связи с появлением неопознанного беспилотного летательного аппарата в небе над международным аэропортом Кансай близ Осаки в Японии. Об этом информирует министерство инфраструктуры, транспорта и туризма.
По информации агентства, взлетно-посадочные полосы были перекрыты после обнаружения беспилотника одним из членов самолёта, приземлившегося в аэропорту, пишет Mainichi.
В настоящее время служба безопасности воздушной гавани совместно с полицией смотрит записи камер наблюдения, чтобы определить траекторию движения беспилотника.